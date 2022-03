Jacques HOVINE

Après un parcours étudiant riche en rebondissements et l'obtention de mon master 2 (gestion de projet informatique) à la Sorbonne, j'ai décidé de partir 6 mois au Royaume-Uni pour perfectionner mon anglais et pour prendre du recul afin de me préparer à rentrer dans la vie active.



Après avoir mûrement réfléchi, et en m'appuyant sur mon expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de projet informatique, j'ai pris conscience de l'importance et des enjeux que représentent le web et les nouvelles technologies.



C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre un cursus étudiant à l'EEMI, école du web, pour m'aider à mieux comprendre ce secteur dynamique et en pleine évolution.

Je suis aujourd'hui en recherche de stage pour l'été 2017, de préférence en développement web, ou gestion de projet web.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

HTML 5

JavaScript

XMIND

Microsoft Office

CSS 3