Jacques LAGACHE

Bonjour,



32 années au service d'architectes

m'ont permis de collaborer à une grande diversité de projets.

Mon souci du détail et de la précision s'est trouvé très tôt valorisé

dans la partie technique des dossiers.



Au titre de dessinateur indépendant, depuis 2004,

mon domaine de prédilection est l'HABITAT

- la réhabilitation et la transformation de maisons anciennes -.



Etre à l'écoute d'une clientèle de particuliers a étoffé ma pratique professionnelle,

grâce aux échanges et partages d'idées.

Le besoin de constamment s'adapter à des constructions existantes

a conforté mon goût pour l'ancien et développé mon esprit pratique.



Ce qui me caractérise :

adaptabilité, autonomie,

tout en étant capable de travailler en équipe.



Le souci de la clarté dans la communication,

organisé, méthodique, curieux.