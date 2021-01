Jacques LAULOM

Niveaux d'intervention:

Gestion de Projet : Management, coordination et pilotage, Delivery management

Gestion des Exigences,Méthodologie, Modélisation et Qualité et Processus dans un cadre Agile ou Classique

Analyse/Conception/Intégration et recette/Suivi de Production



Secteurs d'activités:

Banque & Assurance

Yield Management (SNCF-Rail Solutions),

Transport (SNCF-RATP,PSA),

Grande Distribution (logistique, approvisionnement, achat, financier, formation)

Gestion Commerciale (Achat, vente, stock, maintenance, location, Facturation)



Sinon ,j'aime bcp faire autre chose que rester planté devant mon PC :

J'aime le TANGO - non ce n'est pas pour les "vieux" !! La Salsa et le Flamenco également....

Membre de l'association des supporters du Stade Toulousain à Paris - https://www.toulousains2paris.org/



Mes compétences :

Revenue management

UML

Transport ferroviaire

Gestion de projet

Lifecycle Requirements Management

Méthode agile