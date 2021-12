Jacques MAUNAT

Une carrière de 37 ans au sein de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur et une diversité des emplois exercés assez unique.



Janvier 2018 Janvier 2021 Référent Satisfaction et Digital

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, en charge du déploiement de la démarche satisfaction et des applications digitales sur le département 06.



Janvier 2016 Décembre 2017 Directeur de Secteur

En charge du développement commercial d'un secteur de 8 agences, manage en N+1 et N+2 une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs



Juin 2014 Décembre 2015 Animateur Management

Accompagne les directeurs d'agence dans leur prise de fonction et le développement de leur compétence managériale



Octobre 2006 Mai 2014 Responsable études, pilotage commercial, et qualité fichier

En charge du pilotage commercial, des études clients, de la qualité du fichier clients, reporting des résultats commerciaux de l'entreprise auprès des dirigeants



Juillet 2000 Septembre 2006 Organisateur

En charge de différents projets locaux, participation à plusieurs projets nationaux de convergence de SI et à la mise en place du premier CRM du réseau Caisse d'Epargne



Juillet 1997 Juin 2000 Directeur d'Agence Grasse

En charge du développement commercial d'un fonds de commerce d'environ 8000 clients, manage une équipe d'une douzaine de collaborateurs



Janvier 1994 Juin 1997 Animateur Commercial

Participation à la création et à l'animation de l'école des ventes, porte les actions commerciales sur une trentaine d'agence. Conception et animation de modules de formations



Janvier 1992 Décembre 1993 Directeur d'Agence Cagnes sur Mer

En charge du développement commercial d'un fonds de commerce d'environ 8000 clients, manage une équipe d'une dizaine de collaborateurs



Avril 1989 Décembre 1991 Conseiller Marketing et Communication

Participation à la conception et à la mise en œuvre des actions commerciales sur un secteur d'une dizaine d'agences



Septembre 1988 - Mars 1989 Stagiaire

Groupement Européen des Caisses d'Epargne

Programme déchange dans le cadre de la mise en place du marché unique européen



Janvier 1984 - Juin 1984 Conseiller Commercial

Opérations bancaires de base