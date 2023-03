Jacques PIALLAT

Poste depuis 2013:

Egis Ports - établissement de Montpellier

Expert et directeur de projet dans le domaine des aménagements littoraux et portuaires. Commercial France et supervision des offres.

Principales mssions:

- Visa des études d'exécution des digues pour le projet de la Nouvelle Route du Littoral à La Réunion, assistance au suivi des travaux (en cours)

- Protection du littoral de Saly au Sénégal. Conception (en cours) pour le compte de l'APIX, projet subventionné par la banque Mondiale

- AMO protection du Littoral de Frontignan (34)

- Directeur de Projet réhabilitation de la digue du port de Cannes, Aménagement des plages du Prado (Marseille)







2011-2013. EGIS: Chef de projet digue . Maîtrise d'oeuvre de la Nouvelle Route du Littoral à La Réunion.

Projet de 1.6 milliard d'euros. La partie digue seule représente 800 milllions. Responsable des études d'avant projet(2011). Suivi des essais en modèles réduits au DHI, études de Projet et DCE (2012-2013)



Ancien poste (2003-2011) EGIS:

Direction du Service ingénierie: "Etudes Générales Maritimes et portuaires" d’Egis-Eau. Ce service de 15 personnes regroupait les compétences d’Egis-Eau dans le domaine des Aménagements du Littoral et des Ouvrages Portuaires.





Compétences et savoir faire:

- Assistance et Conseil à Maîtrise d’Ouvrage

- Faisabilité technique, réglementaire et environnementale

- Maîtrise d’Œuvre

- Expertise



dans les domaines suivants:

- Aménagements et protection du Littoral

- Aménagements Portuaires

- Adaptation du littoral au changement climatique

- Risques submersion marine



Mes compétences :

Gestion de projet

Aménagements littoraux

Protection contre la submersion marine

Ports de plaisance

Ports de pêche

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Érosion du littoral

Dragages et valorisation déblais de dragage