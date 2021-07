Jade GUILMO

Attirée par la dynamique du secteur de la grande consommation, c’est de manière naturelle que je me suis orientée vers des postes me permettant de suivre au plus près l’évolution des produits au sein de l’entreprise et après lancement.



Mon expérience en Supply Chain m’a par ailleurs donné goût aux fonctions permettant une vision transversale de l’entreprise – en tant que chef de projet supply, je suis en effet amenée à échanger au quotidien avec divers services (Marketing, R&D, Ventes, Production….).



Ayant un intérêt pour les voyages et la découverte de nouvelles cultures, j’apprécie l’environnement multiculturel que proposent les entreprises à dimension internationale. De mes expériences à l’étranger j’ai appris à m’adapter rapidement lors des changements d’environnement.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

JMP / Statgraphics / Minitab

Communication

SAP

Logistique