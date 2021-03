Jaime VALENTE

Mes principales missions.



Définition et identification des cibles commerciales

Définir en lien avec la direction commerciale les secteurs d’activités, les types d’entreprises à développer commercialement. .

Assurer une veille concurrentielle, identifier les forces et faiblesses de l’entreprise

Identifier les clients potentiels à l’aide de fichiers dédiés, d’annuaires et des réseaux professionnels .

Participer à la définition du plan d’action commercial (PAC), des objectifs, des moyens (prospection multicanale, visites terrain, documentation et veille commerciale).



Prospection commerciale

Identifier les cibles à potentiel et les circuits de décision au sein des entreprises ciblées.

Prospecter et conquérir de nouveaux clients (« chasse ») par des visites sur le terrain et/ou à distance.

Adapter l’offre commerciale aux besoins exprimés par les prospects.

Négocier avec les clients sur les prix, les délais et les quantités.

Elaborer les propositions commerciales, des solutions de financement.



Développement et suivi commercial

Assurer le suivi des clients pour les fidéliser (« élevage ») par des visites sur le terrain et/ou à distance.

Répondre à leurs demandes, rédiger l’offre commerciale, négocier ses termes.

Faire signer les bons de commande (closing) et les contrats de vente..

Veiller au respect des clauses contractuelles et à la satisfaction des clients.



Gestion de la relation client et reporting

Renseigner en permanence le fichier clients (logiciel CRM customer relationship management/GRC de gestion relation clients),

Assurer une veille commerciale (produits, tendances, concurrence),

Analyser le marché concurrentiel, exploiter les statistiques commerciales,

Effectuer un reporting régulier de son activité, notamment suivre les indicateurs et les statistiques sur les clients.



Activités éventuelles

Vendre à distance : en télévente, prospecter et suivre les clients

Gérer les commandes : ouverture de comptes, devis, en-cours, facturation, recouvrement, livraison, réclamations.

Participer à des projets : concevoir ou améliorer le fichier clients, élaborer ou optimiser les outils de marketing opérationnel, etc.

Participer aux actions de marketing opérationnel : évènements salons, opérations promotionnelles sur le terrain/lieu de vente, mailing, e-mailing, couponing, phoning, etc..

Animer et former la force de vente des réseaux indirects (distributeurs, prescripteurs).







Mes compétences :

Informatique

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Prescriptions

Animation de formations

Commercialisation des produits techniques