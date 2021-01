Jalel SAHLI

Franco-Tunisien.

Études en France à l'université de Lorraine, faculté des lettres et sciences humaines.

Doctorant sous la direction de monsieur François REITEL.

Titulaire d'un DEA de géographie en aménagement du territoire.il

Titulaire d'une Maitrise de géographie mention "bien".

Membre élu au conseil d'administration de la faculté des lettres de Metz, représentant des étudiants pendant 4 ans.

Membre élu au conseil d'administration de l'université de Metz, représentant des étudiants pendant 6 ans.

Vice président de l'université de Metz, représentant des étudiants pendant deux ans.

Professeur d'Histoire et géographie dans l'académie Nancy-Metz pendant dix ans.

Professeur de lettres en lycée professionnel en Lorraine pendant quatre ans.

Remporte le premier prix du concours de la résistance avec des élèves de 3ème technologique.

Arbitre de volley-ball pendant dix ans, en Ligue de Lorraine, en championnat de France nationale 2 et en championnat de Tunisie nationale 1.

Professeur principal émérite de Français en Tunisie.

Le premier enseignant tunisien à avoir rédigé un mémoire pédagogique sur l'approche par les compétences en 2000 .

Formateur d'enseignants en didactique et en pédagogie pendant quatorze ans.

Formateur d'enseignant en laboratoire de langues pendant trois ans.

effectué plusieurs stages de formation dans l'académie de Versailles en France.

Élaboré en commun deux modules de formation dans le cadre du PREFSET

1/ l'enseignement de l'oral en classe de français.

2/ la bibliothèque de classe.

Membre de l'association trait d'union Tunisie ayant participé après la révolution tunisienne pour la liberté et dignité à la restauration et la rénovation de 24 écoles primaires à raison d'une école par gouvernorat.

Animateur de club de cinéma en milieu scolaire.

Encadre des élèves en difficultés d'apprentissage.

Participé en 2016 à l'élaboration d'un travail sur la violence en milieu scolaire.

Nommé en 2017 par le ministre de l'éducation, coordinateur locale en Education dans la r