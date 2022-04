Jamal EL HAIRECH

Dynamique, motivé pour gérer une équipe et prêt à mettre une expérience à la fois scientifique et du terrain au profit d'un business dévoué pour la réussite.

10 ans d'expérience en management et gestion de projet couronné par plusieurs récompenses et réussite.



Spécialisation :



* Management et Pilotage des projets :



• Management d'équipe (88 personnes)

• Lancement et pilotage d'activité

• Garant de la qualité de Service et de la Relation Client

• Formation des Equipes

• Entretiens de recrutement

• Garant des résultats

• Gestion de conflits

• Développement des compétences des collaborateurs

• Animation de sessions de formation

• Création de modules de formation

• Création/gestion de projets

• Recrutement du personnel

• Audit et Qualité



*Gestion du Personnel :



• Création de référentiels de compétences

• Création et mise en place de systèmes d’évaluation du personnel

• Création et mise en place de structures de recrutement

• Création/gestion de projets

• Bilans professionnels de compétences



Mes compétences :

ERP