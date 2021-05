Jamal Henni ANTISEMITE (JAMAL HENNI)

Jamal Henni journaliste spécialiste en politique.



Un changement nécessaire dans ma vie a été de quitter le cinéma et la télévision, pour pouvoir entrer et parler de ce qui nous touche tous au quotidien, la politique et ses mensonges.



Mon intention a toujours été de découvrir la vérité, là où j'ai été impliqué et maintenant ce ne sera pas moins mon travail.



Je n'ai pas de prédilection politique particulière, mais j'ai des idées bien établies et un amour clair pour mon pays et ses valeurs.



J'affronterai quiconque a besoin d'être corrigé dans son ignorance, sa stupidité ou son manque de valeurs éthiques.



Je suis Jamal Henni, un journaliste prestigieux qui a des idées claires et je viens les faire comprendre au monde, il est déjà bon de supporter les bons mots, quand il faut des VÉRITÉS, celles qui ennuient et inconfortables.





https://jamalhenni.wordpress.com