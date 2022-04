Jamel CHAABANE

Directeur des Systèmes d'Information de l'ENS Cacahn depuis Janvier 2015, j'ai été précédemment DSI de l'INCa (Institut National du Cancer) pendant 6 ans.



J'ai donc rejoint des établissements publics après une carrière dans le privé (secteurs du Transport et de la Logistique dans une filiale du groupe DHL).



Titualire d'une MIAGE (Maîtrise d'Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises) et d'un MASTER en management des systèmes d'information et de connaissances, j'ai suivi des formations en management d'équipes informatiques et en gestion de projets.



J'aime le sport en général mais plus particulièrement le football et le tennis. J'ai aussi quelques affinités avec les échecs (le jeu bien entendu) et la vidéo numérique.



Mes compétences :

Secteur Public

Gestion de projets

BI

DSI

PGI

Ecm

Management opérationnel