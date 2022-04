Photographe de mode professionnel, Jamel JUSTE travaille avec une équipe expérimentée de maquilleurs, coiffeurs, stylistes, retoucheurs, mannequins, graphistes, cameraman ...

Spécialisé dans le domaine de la mode, il réalise pour les particuliers comme pour les professionnels des shooting allant de la création de books, au catalogues Mode/Beauté. Bien conscient que chaque projet est unique, il vous accompagne dans chacune des étapes de sa création, avec un service clé en main, personnalisable et adaptable à vos besoins, attentes et impératifs

Photographe Mode et beauté sur paris / Agences / Publicités / Événementiel



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Lightroom

Adobe bridge

Illustrateur

Graphisme

Communication

Impression

photographie

retouche

Vente