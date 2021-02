Tombé dans le web en 1999, j'ai bâti mon expertise autour de nombreux métiers.

J'ai toujours considéré primordial d'adapter l'outil à l'usage et de ne jamais considérer le savoir comme acquis. J'aime à penser qu'un code bien élaboré participe à la bonne circulation du discours qu'il véhicule.

"The medium is the message" -Marshall McLuhan