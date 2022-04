James FELIX

EN SYNTHÈSE

• Plus de 15 années d’expérience dans la gestion de la Relation Clients

• Expérience dans l’encadrement d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

• Solide expérience dans le E-Commerce et la distribution

• Forte culture Opérations et Relation Clients

• Gestion d’appels d’Offres

• Suivi de Projets, Consulting

• Expertise technique liée à la Relation Clients











Mes compétences :

Suivi budgétaire

Distribution internationale

Suivi de projet

E commerce

Operations manager

Serveur vocal

Service client

Management

Relation client

Externalisation

Satisfaction clients

E-commerce

Logistique

Change management