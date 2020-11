James POZZO

Assistant projets equipe, suivi des études de faisabilité pour répondre aux appels d'offres de plus de 500000euros, réalisation de mètrés, décomposition de prix, sous détails de prix pour donner le prix de vente, connaissance de la législation PMR adaptation Ad'Ap pour les Ehpad, et Résidences et de la règlementation en vigueur loi MOP,loi SRU. Application de la démarche qualité ingénierie, conception de l'opération pour valider la phase de programmation du Projet. Bonne utilisation de Batiprix Bordereau.



Mes compétences :

Lecture de plan

Dessin technique

Réalisation de mètrés, déboursés secs, prix de vente, réunir documentation techbique

Normes NF DTU, Bonne utilisation de BATIPRIX

Rédaction de mémoires techniques,

Suivi administratif de chantiers, Relevés sur sites.