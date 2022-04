Jamil CHAOUI

Plus de 25 ans d'expérience en ingénierie Système et Logiciel embarqué dans les domaines Spatial, Naval, Téléphonie Mobile,

Direction de projets pour systèmes critiques temps-réel à logiciel prépondérant,

Management d’équipes logicielles multi-sites et multiculturelles,

Excellentes compétences en architecture de logiciels temps-réels embarqués avec fortes contraintes,

Déploiement des méthodes Agile, Scrum, Kanban sur des projets logiciels importants,

Excellente connaissance des outils et méthodes pour le développement du logiciel embarqué (gestion des exigences, modélisation d'architecture, production automatique de code, analyses statiques de code source, tests automatiques, intégration continue, analyses temps-réel, gestion des campagnes de validation, qualification, DevOps, etc...).



Mes compétences :

Arm

CMMI

Direction de projet

DSP

EDGE

Gprs

Gsm

International

Manager

Mobile

Multimedia

Sonar

Symbian

Systèmes Embarqués

Téléphonie

Téléphonie mobile

WCDMA