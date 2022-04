Jamil Melvin HAOUCHETTE

Issu d'une formation commercial , j'ai effectué mon cursus scolaire en étude supérieur (en alternance) dans le domaine de la négociation et relation client.

Cela m'a permis à la fois d'acquérir un savoir théorique sur les métiers du domaine commercial et ceux de la gestion client mais surtout de mettre en pratique ce savoir acquis quotidiennement à travers l'alternance en entreprise.



Puis, j'ai poursuivi sur un poste à temps plein de consultant commercial BtoB.



En Juin 2015, ayant décidé de m'éloigner des postes purement commercial et ainsi prendre un nouvel élan professionnel , j'ai souhaité me diriger vers un poste de gestionnaire administratif et/ou commercial.



J'ai donc intégré Attestation Legale en juin 2015 sur un poste de gestionnaire administratif et clientèle et eu l'opportunité d'évoluer sur un poste de responsable d'équipe en mars 2016.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Force de ventes

Gestion de la relation client

Conduite d'entretien

Technique de négociation commercial

Utilisation d'outils bureautiques

Techniques de recrutement

E-Sourcing

Gestion administratif