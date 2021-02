Janjic JEAN

Parcours commercial et managerial .

Développement du portefeuille clients et prospects.

Conquête de nouveaux clients/multiéquipements/augmentation CA.

Fidélisation de portefeuille

Développement d'effectif commerciaux.

Recruter , former , accompagner des équipes commerciales# (assistantes ,manager# junior, formateurs ,conseillés sédentaires et itinérants ).

Assurer la réalisation des objectifs collectifs , individuels et sa répartition.

Aider à la construction et le suivi des PAC en fonction des secteurs et du ciblage.

Coaching et montée en compétences des équipes (technique de vente , jeux de rôles )

Améliorer la productivité qualitative et quantitative(KPI commerciaux)

Veille de la politique tarifaire

Suivi des objectifs , actions correctives et reporting.

Manager au quotidien

Contribuer à la montée en compétences et accompagner les collaborateurs.

Participation au comité mensuel national.

Animation de réunions et de formations interne externe auprès de partenaires ,clients et prospects.

Conduire des entretiens individuels et annuels

Expérience pilotage /stratégie/ terrain ..

Synergie inter réseaux

Veille concurrentiel

Maîtrise de lenvironnement juridique , fiscal et économique.

Capacité d'organisation de services.



Mes compétences :

GRC

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word