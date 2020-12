Je possède 7 ans dexpérience dans le domaine des tests de performance.

Ces compétences ont notamment été acquises au sein des cellules de qualification des performances du Crédit Agricole, AXA et LOTSYS mais aussi sur des missions plus courtes daudit dapplications chez CANAL PLUS, le CONSEIL dETAT, la DILA et la CNSA.



Mes compétences :

NeoLoad

JMeter

LoadRunner

Dynatrace

SoapUI

Performance Testing

ALM

HP Performance Center

Performance Tuning