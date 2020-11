Jawad NOURDINE

DIRECTION PLATE FORME TELEPHONIQUE

•Création du centre d'appels télévente de la SMIP.( recrutement, procédures, script...)

•Gestion de budgets

•Pilotage, management et développement commercial du centre d'appels

•Création des services Accueil Téléphonique Le Crédit Lyonnais de Bordeaux et de Lyon.

•Promouvoir les plateformes téléphoniques auprès des différents directeurs d’agence.





MANAGEMENT

•Management de superviseur.

•Manager des équipes dans le traitement des différentes demandes clients,

•Assurer la gestion quotidienne des équipes, l’animation commerciale et la formation des collaborateurs.

•Motiver les équipes lors des challenges commerciaux.

•Fédérer des équipes autour d’un objectif commun : La satisfaction client.

•Manager des équipes de taille et de composition variables.

•Établir les reportings quotidiens, quantitatifs et qualitatifs et contrôler le service et les procédures.

•Construire les objectifs commerciaux.

•Gérer les ressources humaines : paies, congés, absences, plannings.

•Encadrer les collaborateurs pour les accompagner et les former, afin d'améliorer le service.

•Recruter et former.

•Accompagner (coach) les superviseurs sur l’apprentissage des écoutes de proximité et en salon d’écoute.



ORGANISATION

• Respecter les procédures, assurer le suivi et mettre en place l’activité du service en adéquation avec les autres entités de l’entreprise.

• Création de plateforme téléphonique : mettre en place les différents services et procédures.

• Chef de projet sur la suractivité : Mise en place, gestion et animation de l’équipe superviseur.



VENTE

•Organiser et animer les réunions commerciales.

•Rédaction de script de vente télémarketing.

•Mise en place des challenges commerciaux.

•Accompagnement des managers et leurs équipes dans l'atteinte des objectifs commerciaux.

•Créer les discours et trames de vente pour les Téléconseillers.

•Gérer les réclamations clients.