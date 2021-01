Jean Alexandre BLANCHARD, Banquier principal au sein du bureau de Moscou de la Banque Europeenne de Reconstruction et de Developpement (BERD).



DESS de finance (2004)

Diplome d'ingénieur de l'ENTPE (2000)





Depuis mi 2008: Banque Europeenne de Reconstruction et de Developpement (BERD)

En charge, au sein de la division transport de la BERD du suivi, pour le marche russe, des projets d'infrastructure en PPP et de l'assistance aux autorites publiques russes dans le developpement de ceux-ci.



Mes compétences :

Finance

Financement de projet

Infrastructure

Ingénierie

Ingénierie contractuelle

Ingénierie financière

Modélisation

Transport