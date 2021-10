Jean-Arthur PINÇON

- Ingénieur de ESPCI et ancien élève de l'IEP Paris, j'ai débuté mon activité dans l'Analyse de la Valeur dans le cabinet HB Conseil, le spécialiste de cette méthode.

- Depuis maintenant 15 ans, je me suis plus orienté dans le domaine des Achats et je suis devenu expert dans les méthodes d'Expression Fonctionnelle du Besoin. J'ai ainsi formalisé en m'inspirant des principes de l'Analyse de la Valeur la méthode de OPERA : Méthode d’expression fonctionnelle du besoin dans le cadre du processus Achat (cf. norme Afnor 50-150).

- J'ai rédigé 6 ouvrages dont 2 sur la méthode OPERA (optimisation et rationalisation des achats). Ma dernière publication concerne "les achats dans la gestion de projet" (Editions Afnor). il a été rédigé en collaboration avec Jean Bouverot , responsable ministériel des achats au ministère de la Défense.

- Je dirige le cabinet MA Consulting où je conduis de nombreuses missions de formation et de conseil dans le domaine des Achats ou de la gestion de projet par l'Analyse de la Valeur (Sociétés industrielles, Entreprises Publiques, CHU, Secteur pétrolier algérien, Conseils Généraux…). Je suis également enseignant en troisième cycle au MAI (Mastère Achats Internationaux de BEM) , au CESCI (Centre d'Etudes Supérieures du Commerce International).

- J'ai eu l'idée avec Pierre Nantas "coach " en entreprise et auprès de décideurs de rédiger un ouvrage sur une méthodologie d’analyse et de résolution de problèmes personnels à l’usage de praticiens et de grand public. Elle est inspirée la méthode OPERA en achat et de l’approche systémique. Nous avons appelé cette méthode :OPERA "OPimisation Et Rationalisations des Aspirations"

avec comme sous titre : l'outil de diagnostic et de coaching au service de votre changement.

- En 2010 j'ai publié un sixième ouvrages avec Jean Bouverot , responsable ministériel des achts (RMA° au MINDEF sur le thème : les achats en gestion de projet.

- Mon activité est partagé entre l'accompagnement de groupes de projet pour la rédaction de cahier des charges d’achats importants et la formation.



Mes compétences :

Cahier des charges

Formateur

Consultant

Achats

Coaching

Course à pied

Management des achats