Jean-Baptiste AUQUIER

Conseil et formation aux entreprises et aux professionnels de l'accompagnement (orientation ; recrutement & mobilité du personnel ; santé mentale et handicap au travail).

Bilan psychologique (cf. personnalité ; profil vocationnel et professionnel ; aptitudes intellectuelles, cognitives et scolaires).

Conseil en développement professionnel et personnel auprès des personnes.

Psychothérapie en Thérapie Cognitive et Comportementale (troubles anxieux, dépressifs, liés aux stress et burnout / consultation souffrance au travail).