Jean-Baptiste BACHELIER

Actuellement: Division Sales Manager chez MGI Coutier Articulations et Découpage.



05/07-06/10 Federal Mogul, Key Account Manager Global (OEM rang 1 et 2 +OES). Branche : Powertrain Energy, en charge d’un portefeuille de 65mio euros (comptes PSA & Renault pour les segments & chemises de carter cylindre).





Missions : - Définition des réponses aux appels d’offre (stratégie prix/commerciale/produits, suivi projet jusqu’à SOP) en lien direct avec la direction générale.

- Coordination/support des différents sites industriels et services impliqués (11 usines : Europe, Moyen-Orient, Asie, US), responsable du marketing client.

- En charge de la relation client et de la vie série (productivités, RFA, hausses matières …)

- Définition/suivi/analyse du CA et du plan stratégique et politique commerciale au niveau mondial, …

- résultats 2008= obtention de 2 contrats stratégiques (nouvelles technologie ou 1er entrant) pour CA annuel de 6mio. d’euros.









02/05-04/07 Valeo, Coordinateur des Ventes OES (rechange constructeur) Branche Systèmes d’Essuyage, en charge d’un portefeuille de 64mio. d’euros.

Clients majeurs: Renault-Nissan, PSA, Ford group, GM group, Toyota, Honda, RVI & VAG Group.





Missions : - Définition du prix vente, garant de la profitabilité, définition des réponses aux appels d’offre.

- Coordination des ventes et rôle d’interface entre Valeo Service et les divisions en Europe (5 sites industriels) + support technique.

- Développement de nouveaux « business » pour les différents sites, participation aux comités de direction.

- Suivi et pilotage des projets Aftermarket avec les services concernés (lancement, extension de gamme…).

- Définition/suivi/analyse du CA et du plan stratégique et politique commerciale, hausses matières…







10/04-01/05 GiPA France SAS, Chargé d’étude projet, Groupement Interprofessionnel de l’Automobile (présent en Europe et en Amérique du sud), société d’étude marketing et de conseil en intelligence marketing. Clients : des constructeurs, des équipementiers, des pétroliers, des réparateurs, des pneumaticiens, des spécialistes et des assureurs.



Missions : - Définition, développement et mise en place (maîtrise d’ouvrage), pour le compte d’un grand constructeur automobile, d’un outil de prospective stratégique à 10 ans et d’un site Extranet permettant de mener des études de marché (en partenariat avec VALEO Service Europe).

- Participation aux études (France/Europe): conducteurs, professionnels, moto et poids lourd.









06/03-11/03 BOSCH GmbH, Assistant Marketing/Vente, Division Après-vente, Cologne, Allemagne.

Equipe Ford (CA : 40 millions d’euros).



Missions : - Suivi et conseil client pour Ford Motor Company.

- Analyse Marketing Mix, négociation commerciale, rationalisation et actualisation de gammes de produits.

- Participation au projet Bosch eXchange de "Remanufacturing en série".

- Rédaction d’une étude stratégique (Diplomarbeit) sur «Les facteurs clés de succès dans l’après-vente de pièces automobiles en Europe : Répondre à l’environnement marché».





10/00-08/01 BOSCH GmbH, Responsable Grands Comptes (Trainee), Siège Division Après-vente, Karlsruhe, Allemagne. Département « Sales and Customer Service OES ».

Gestion d’un portefeuille de 10 millions d’Euros pour les clients Toyota, Nissan, Honda, Denso et Cummins. Prix Fournisseur décerné par Toyota (amélioration de 30% des taux de livraison).



Missions : - En charge de l’approvisionnement et de l’ADV des clients. Cotations, analyse marges/prix, gestion des stocks.

- Participation à une étude packaging GSB/GSM/Réseau Bosch Service.

- Lancement des pièces de rechange pour la Toyota Yaris.

- Rédaction d’une étude de marché sur les équipementiers de 1er rang et d’un rapport sur les raisons et implications des projets e-commerce dans le domaine automobile.



