Jean-Baptiste CHAUVET

Après une carrière militaire de 18 années, j'ai effectué ma reconversion dans le domaine de la gestion de la paie.

Suite à plusieurs expériences en cabinets comptables dont une spécialisation dans l'intermittence du spectacle, je mets mes connaissances et mon savoir faire au service d'une entreprise en tant que consultant paie.



Dans le même temps, je me prépare à l'examen d'agent sportif , spécialité football, en vue d'obtenir la licence de la Fédération Française afin de consacrer mon temps libre à des joueurs ayant besoin d'un véritable accompagnement dans la gestion de leur carrière.

Je poursuis également un cursus de formation de recruteur afin d'étoffer mes compétences dans la détection et l'observation des joueurs.

Je cherche, dans ce cadre, à développer mon réseau pour intégrer ce milieu dans les meilleures conditions.



Mes compétences :

Bureautique EXCEL, WORD, INTERNET

Solde de tout compte

Parametrage de paie

Travail en équipe

Organisation

Autonomie

Rigueur

Adaptabilité

Droit social

Football