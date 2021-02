Après 8 ans d’expérience dans le commerce, à des fonctions de vente, gestion de gammes, management, intégration de SI puis plus stratégiques, j'ai aujourd'hui la chance de me challenger à EnChantier.com entre diversification de l'offre, performance commerciale, gestion d'équipe et marketing.



Mes compétences :

Vente B2B

B2C

Négociation commerciale

Retail

Management

Sales

Marketing stratégique

Merchandising

Logiciel CRM

Marketing relationnel

EBP

ERP

Système d'information