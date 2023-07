Jean-Baptiste JACOB

Doté d'une double compétence scientifique et culturelle, je suis spécialisé dans le pilotage, la gestion et le développement de projets d'intérêt public.



COMPETENCES :



Développer des projets :

Concevoir et mettre en oeuvre des projets culturels ou techniques ; Trouver et convaincre des partenaires (partenaires publics et privés, collectivités publiques) ; Établir des diagnostics, élaborer des solutions



Administrer et gérer :

Budgéter, planifier, organiser ; Mobiliser et coordonner les équipes ; Rassembler et gérer les moyens financiers



Transmettre :

Concevoir des formations, enseigner



Mes compétences :

Qualités rédactionnelles

Bureautique

Excel VBA

Enseignement

Management de projets

Collectivités territoriales

EPCC

Management

Gestion

Culture scientifique

Collectivité territoriale

Spectacle vivant

Gestion de projets

Théâtre

Culture

Administration

Formation