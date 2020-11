Jean-Baptiste Lalangue

Webdesigner & Webmaster CMS

Freelance depuis octobre 2009

12 ans d'expérience en projets web

35 ans, Paris.



Je réalise des sites web, newsletters, invitations digitales, formats pub web htm5, cartes de voeux digitales, flipbooks, screensavers d'entreprise etc.



Mes compétences :

- Conception

- Design

- Développement

- Intégration

- Référencement

- Formation et SAV



Pour en savoir plus, mon portfolio : https://jblalangue.fr



