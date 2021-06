Jean-Baptiste LAVANCIER

Bienvenue sur mon profil!

Merci de votre visite , qu'elle soit hasardeuse ou intéressée.



* 17 ans d’expérience en GSB

* Vente et Logistique ( CACES 1 et 3)



Rigueur, ténacité et honnêteté sont les principales caractéristiques de ma personnalité. Homme de conviction, je m'investis totalement dans les missions que l'on me confie.



A l’écoute d'opportunités ou de challenges intéressants afin de continuer à développer et diversifier mes compétences!!



Mes compétences :

Relation client

Rigueur dans le travail

Vente

Autonomie

Sens de l'organisation

Gestion des stocks

Travail en équipe