Bonjour et bienvenue,



J'ai compris à partir de 1993, par mon activité de conseil en restructurations, l'étendue du champ des possibles et appris à dépasser les croyances limitantes.

Dans mon rôle de manager de transition aussi, de DRH, j'ai conforté ma capacité à remettre les choses en question, à trouver des solutions nouvelles et originales dans des situations souvent critiques.



"L'IMPOSSIBLE EST CE QUI N'A PAS ENCORE ETE FAIT", "ON REUSSIT CE A QUOI L'ON CROIT" et "NOUS AVONS TOUJOURS LE CHOIX" sont trois principes forts qui m'ont permis d'évoluer positivement dans tous les contextes.



J'ai découvert la relation d'aide en 2004 par le "Manager-Coach", technique de management humain utilisant les outils du coaching, et qui m'a amené au coaching, avec une certification de COACH PROFESSIONNEL en 2010 reconnue au niveau européen (LINKUP - RNCP 1 - 7 eur).



A partir de cette évolution confirmée dans la relation d'aide, j'ai ajouté la Process Com à ma palette d'outils en 2010, puis l'HYPNOSE ERICKSONIENNE dès 2011.



Vu la puissance de cet outil, j'ai poursuivi ma formation pour acquérir une certification de PRATICIEN en HYPNOSE ERICKSONIENNE, puis de MAITRE PRATICIEN, tant pour intervenir dans le cadre du coaching que parallèlement en tant qu'HYPNOTHERAPEUTE.



Dans la pratique de l'hypnose, je consacre beaucoup de temps à l'anamnèse pour évaluer les motivations, comprendre le cadre dans lequel évolue mon client, et enfin choisir et proposer une approche de la solution avec les protocoles les mieux adaptés.



En tant que coach, totalisant près de 25 années d’expérience de direction (groupes nationaux et locaux, bâtiment, santé, hôtellerie, aérien, services), je suis particulièrement apte à accompagner les dirigeants et responsables, les équipes.



Au plaisir de vous rencontrer.



jean camoin





visitez les sites coaching http://www.lusis-coaching.fr et hypnose http://www.jc-hypnose.fr



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching

Management de transition

Cohésion en équipe

Cohésion interne et sens de l'appartenance

Manager coach

Consulting

Coaching d'équipe

Audit RH

Communication

Organisation

Hypnose ericksonienne