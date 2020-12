Jean-Charles BLONDIOT

Chargé d'affaires et Conseiller Financier chez ACTAMOT sarl machines pour le travail de la tôle, études techniques et financières avec solutions adaptées dans les secteurs industriels de la tôlerie et de la chaudronnerie civile et militaire pour :



- La découpe à plat, le pliage , les cintrage, roulage et formages divers, le soudage automatique par robots, le traitement des surfaces (ébavurage adoucissage et polissage). Voir https://www.machines-tolerie-actamot.net



- Vous avez un projet à définir, un choix à faire, une équation à résoudre pour un investissement ? N'hésitez pas contactez nous, le point "Accueil et Renseignements" est ouvert en permanence. Conseils gratuits pour tout internaute se recommandant de Viadeo au 07-88-29-12-57 ou sur jcblondiot-actamot@orange.fr



J-C BLONDIOT



Domaine de compétences : Tolerie/Chaudronnerie, Découpe laser plasma, jet d'eau, Pliage/Cellules robotisées, Roulage/Cintrage, Robots de soudage, Ebavurage/Etats de surfaces, Tribofinition, Polissage par robots, Financements, Subventions et Conseils financiers.