Jean-Charles PONELLE

Domaines de compétences :



o Formations

o Expertises de la Qualité de l’Air Intérieur

o Etudes et interprétations analytiques

o Gestion de crise

o Développement commercial



•Audit de la qualité de l’air dans les locaux à pollution non spécifique selon la norme XP-X- 43-401 à 407 (bureaux, écoles et crèches)

•Carnet de suivi des installations aérauliques (enquête in situ, gammes de maintenance, analyse de risques)

•Diagnostic du fonctionnement des réseaux aérauliques, recherche de contaminants spécifiques

•Mesures des débits d’air (CTA, et bouches de soufflage)

•Qualification et contrôle des salles propres

•Développement d’un protocole sur la problématique odeurs

•Formation ASPEC « Métrologie dans les salles propres et environnement contrôlé »

•Formation COSTIC « Circuits aérauliques : réglages et mise au point »

•Formation COFRAC « surveillance de la qualité de l’air intérieur »

•Evaluateur technique COFRAC NF EN/CEI 17025 " surveillance de la qualité de l’air intérieur : prélèvements"





Mes compétences :

Air intérieur

Audit

Climatisation

Confinement

HQE

Légionelle

QAI

Qualité

Qualité de l'air

Ventilation

Vente