Jean-Christophe CASADÉMONT

Humain en activité :

- Accompagnement des talents humains.



Consultant en flux humains :

- Accompagnement psychosociologique des individus et des groupes.

- Dynamiques groupales, organisationnelles et civilisationnelles.



Services dans l'événementiel :

- Maître d'hôtel

- Serveur

- Recruteur



Activités personnelles :

- Association Libr'O Jardin : Bénévole depuis 2014, actuellement Président.

- Loisirs créatifs : Magic l'Assemblée, Échanges internationaux, Échecs.

- Respiration pulmonaire : Don perpétuel de Dioxyde de Carbone (CO²).

- Autres : Lectures, Sports, Nature, Sourire.



Compétences informatiques :

- Autodidacte : Utilisation quotidienne de la bureautique.

- Pratique de l'E-commerce et du Web-marketing.

- Création de sites internets, Administration, Référencement, Etc.

- Gérant de la Newsletter : ÉCOCO Productions.



Compétences linguistiques :

- Français maternel.

- Anglais courant.

- Pratique régulière de l'espagnol.



Qualités professionnelles :

- Déontologie,

- Coopération,

- Partage.



Ouvert à toute proposition,

Mobilisable rapidement.