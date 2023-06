Jean-Christophe LOING

Associé dans plusieurs start-up, Jean-Christophe a souvent constaté une réelle carence en supports technologiques aux seins des PME. Ayant toujours baigné dans les nouvelles technologies autant hardware que software, il propose une écoute attentive et mets à disposition un portefeuille d'outils et de services adaptés aux besoins des PME.



Domaines d'application :

- Gestion des système d'informations

- Gestion de la relation client (outils CRM)

- Gestion de la téléphonie, campagne de sms.

- Gestion de projets

- Gestion de ressources

- Communication internet multi-canal



Méthode de fonctionnement :

- Audit global des besoins.

- Implémentation de solutions et d'outils adaptés.

- Éventuellement, audit de besoins spécifiques et développement d'une solution sur mesure

- Formation et transfert de compétences à l’exploitation de ces outils.