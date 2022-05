Jean-Christophe PIETRASZEWSKI

Directeur des Ressources Humaines



J'aime,



Initier et mettre en oeuvre les politiques humaines de l'entreprise.



Négocier : Modification des statuts collectifs du travail, Rémunération, Temps de travail, Plan de Sauvegarde de l'Emploi.



Animer : Equipes de travail transverses (Total Productive Management- Leader pilar Trainning and Education )



Diriger : Service des ressources humaines, équipes de consultants.



Trancher : choisir une solution une option



Analyser : Documenter des options et choisir une option en fonction de la situation et des informations mises à dispositions.



Respecter et faire Respecter : l’application du code du travail, de la sécurité sociale et autres règles internes



Adapter : les Obligations à la situation, les Hommes et les Organisations.



Former : Développer pour permettre une mise en adéquation entre les besoins futurs de l’entreprise et les hommes qui la composent, rechercher une bonne employabilité et garantir la mobilisation des hommes autour d’un projet d’entreprise.



Organiser : la marche d’un service ou le bon déroulement d’une action



Je sais aussi,



Licencier : Organiser la séparation du personnel en cas d’échec des adaptations ou de difficultés économiques.



Embaucher : Rechercher un profil technique adapté au besoin et un profil psychologique adapté ou adaptable à l’entreprise et à sa culture et à l’équipe dont il devra faire partie.



Modifier : mon comportement en fonction de chacun et de ses besoins, mais aussi les organisations en fonction des contraintes économiques et humaines.



Apprendre : rester en éveil et curieux de ce qui peut se faire même si le besoin n’existe pas là ou je suis.



Communiquer: reformuler et m'adapter en fonction des interlocuteurs les messages importants pour le personnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Communication