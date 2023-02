Jean-Christophe ROLLAND

Autodidacte curieux et passionné par les nouvelles technologies, j’apprécie la gestion de projets réseaux et sécurité en autonomie ou en équipe. D’un naturel pragmatique, je suis engagé et rigoureux dans mon travail. J’aime la passation de connaissances aux juniors que j’encadre ainsi que l’acquisition de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Administration système

Gestion budgétaire

Administration réseaux

Gestion de parc informatique

Administration de bases de données

Microsoft SQL Server

Microsoft Exchange Server

PfSense

Windows PowerShell

Microsoft Windows

Linux

OpenVPN

Management

Microsoft Office 365