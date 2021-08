Jean Claude KANTORSKI

Je vous accompagne pour les missions suivantes:

> Développement commercial,

> Gestion de la relation client,

> Management de la force de vente,

> Animation de réseaux,

> Mise en place de méthodes et d’outils commerciaux,

> Conception et mise en place de plan d’action commercial,

> Formation de la force de vente



Homme de terrain et de réseaux, un parcours professionnel dans le secteur des Technologies de l’Information et des communications (TIC) à de différentes fonctions : Ingénieur Commercial Grands Comptes, Chef de vente, Key Account Manager m'ont permis d’acquérir une expertise du développement commercial en "Business to Business" auprès de l’industrie, la grande distribution et le secteur public.



Mon expérience de l’économie numérique je l’ai acquise par la vente de solutions télécoms, communications digitales, paiements éléctroniques, acquisition de flux monétiques, de paiement et d’output management.



Mon point de vue, pour développer « le business », il faut du «savoir-faire » :

> Se caler à la demande du client

> S'engager selon les intérêts du client

> L'accompagner.

Mais surtout du « savoir être » qui ne s’apprend pas car c’est « un état d’esprit ».



Contactez-moi quelque soit la durée de la mission.



Mes compétences :

B to B

Bureautique

Paiement en ligne

Management

Télécommunications

Monétique