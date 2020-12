Jean-Claude ZUZA

Après près de vingt ans de vie professionnelle en France et Suisse dans différents domaines des services, je me suis installé en Croatie en 2004 où j'ai créer mon agence touristique réceptive afin d'allier mon travail à mes passions, la randonnée et l'amour de la nature.



J'organise différents type de séjour sur mesure, trekking, randonnée, visite de sites naturels, bientôt séjours gastronomiques, s'adressant à des personnes désirant découvrir les visages moins connus de la Croatie.



Mes compétences :

Transport

Hôtellerie