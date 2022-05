Jean DUCOURNAU

Au service de l'industrie au sein de plusieurs sociétés je dispose de compétences que je continue à développer.



• Management d'équipe

• Gestion de projets

• Référent Client

• Management de la qualité

• Méthodes LEAN - AMDEC, 5S, 8D, VSM, BPR, DMAIC

• Gestion de budgets

• Audit interne, externe

• Maîtrise des outils du BE - CAO, PLM.

• Maîtrise des outils de la production - ERP, GPAO.



Ces compétences je les mets au service de la Supply Chain pour améliorer la performance des fournisseurs de mon panel. Avec mes collaborateurs, pour le client et les fournisseurs, avec les équipes de conception, de production, de qualité et de programme j'apporte mon expérience à l'amélioration des processus industriel, au renforcement du lien entre R&D, BE, méthode et production, à l'amélioration de la qualité et du service.



Mes compétences :

Management

Ingénierie

Audit

Métallurgie

VSM

gestion de projets

DMAIC

8D

LEAN

aéronautique