Jean-Florian TORRI

Je suis expérimenté en tant que technicien informatique itinérant.

J'ai 6 années d'expériences sur ce poste-là, qui mont permis de consolider des compétences techniques, de développer un savoir-faire ainsi que de travailler en équipe ; ce qui pourrait être un plus pour ma candidature.

Grâce à mon expérience professionnelle, je suis capable de prendre du recul sur certaines problématiques afin de trouver des solutions, jaime partager mon savoir avec mes collègues et je sais madapter rapidement au fonctionnement de lentreprise.

De plus, je possède les habilitations électriques qui mont servies dans les entreprises pour lesquelles jai travaillé (installation des équipements électriques dans une baie informatique).



Je pense pouvoir être la personne dont vous avez besoin du fait que jai travaillé dans de grandes entreprises

( Conseil départemental des Hautes Pyrénées, Crédit agricole Pyrénées Gascogne et inforsud diffusion).



Mes compétences :

Electronic Systems

Android

Apple MacOS

Microsoft Windows

iOS