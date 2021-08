Jean-François AUBARD (AUBARD)

Apprentissage de 1979 à 1981.

J'ai une formation de pâtissier mais ce n'était pas ma vocation. J'ai également effectué différentes missions intérimaires. J'ai fait mon service militaire de 1983 à 1984 puis j'ai été animateur d'atelier dans un Esat, de 1984 à 1985

j'ai ensuite travaillé dans un journal sur la voiture ancienne (LVA) comme agent administratif à la rédaction des communiqués et fait du tirage photo en laboratoire. 1985 à 1986



J'ai été ensuite animateur radio pendant un an et demi et responsable du planning de diffusion des publicités. 1986 à 1987



Ensuite je suis devenu chauffeur livreur pour une grosse cuisine centrale livrant des repas en liaison froide dans la restauration scolaire et d'entreprise. de 1987 à 1992



Je suis dans le commerce depuis 1992. Commercial vendeur et ce dans le domaine Agro-alimentaire. Actuellement et depuis 2012 chez Heintz Primeurs, adhérent de la coopérative Vivalya dans le secteur RHD Entreprise, Enseignement et Santé.