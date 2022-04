Jean-François BOYÉ

Chargé de mettre en œuvre les orientations de la Municipalité et de garantir la sécurité juridique et financière des actes pris par une administration de 500 agents, je m’implique particulièrement et directement sur l’ensemble des grands projets municipaux et de ressources humaines.



Mes objectifs : mettre en place une organisation fluide et cohérente et donner aux directeurs les outils d’un fonctionnement efficace.



Sensible à une logique de pilotage de projet, je suis les investissements engagés notamment dans le cadre du PPI. Je veille à une gestion rationalisée des équipements publics et je garantis le parfait dialogue nécessaire avec la Communauté d’Agglomération.



Ce poste me passionne vivement. C’est pourquoi, j’ai la volonté de continuer d’assumer la plénitude des fonctions de direction générale. Structuré, souple et bon coordinateur, je veille à être une parfaite interface avec le politique et à développer un réel leadership avec les équipes.



Mes compétences :

