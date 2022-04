Jean-François BREVIERE

Mes 25 années d’expérience dont 20 ans comme cadre opérationnel dans le secteur de la logistique (BtoB et BtoC), m'ont permis d’exercer dans différents domaines, tels que l’alimentaire frais et surgelés, le matériel et mobilier de bureau, le textile, chaussure, maroquinerie et le matériel automobile. Durant mon parcours j'ai managé des équipes de plus de 200 personnes.

J’ai aussi piloté différents types d’entrepôts, mécanisés, non mécanisés et automatisés, pour des groupes de la grande distribution, de la VPC/e-commerce et industriels. Force de proposition, j’ai participé à différents projets de restructuration et de création d’activité.



Mes compétences :

2- Leadership

4 - Adaptibilité

1- Management

3 - Autonomie – Dynamisme