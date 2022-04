Jean-François CAPIZZI

Diplômé d'une maitrise des Sciences et Techniques en gestion de projet multimédia en 2000, j'ai plus de 9 années d'expérience dans la production et la gestion de projet dans les secteurs du jeu vidéo et du web.



De 2000 à 2003, j'ai encadré des projets ludo-éducatif au sein des sociétés Vivendi Universal Games et Gibcom Interactive (ADI, Nathan Vacances, Kipulkai).



De 2003 à 2007, j'ai été responsable de la production et de la gestion de projet de Top Spin (Xbox, Xbox 360 et PS3) au sein de 2K Games Paris (studio Pam Development).



Souhaitant appliquer mon expérience au secteur du web, j'ai rejoint l'agence de communication interactive Mazarine Digital en 2007 en qualité de responsable de production avec pour mission de développer et encadrer le pôle gestion de projet.



J'ai rejoint Ubisoft Maroc en décembre 2009 en tant que Directeur de production.



http://www.linkedin.com/in/jfcapizzi



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Web

Gestion de projet

Production

Management

Internet