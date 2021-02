Bonjour et bienvenue sur mon profil professionnel.



Jean-François CECI est enseignant en Humanités et culture numérique à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il est responsable pédagogique du Diplôme d’Université Techniques Multimédia, ainsi que de l'option « Ingénierie de l’éducation et de la formation » en licence 3 professionnelle « Métiers de la Formation des Jeunes et des Adultes ». Au sein de cette licence, il dispense un cours intitulé « enseigner à l’ère du numérique » à de futurs enseignants. En licence et master sociologie, il enseigne la sociologie des TIC et de l’éducation.

Praticien-chercheur, il expérimente les pédagogies actives, l’évaluation par les pairs et l’usage efficient du numérique éducatif.



Il mène des recherches en sociologie du numérique et de l’éducation au sein du laboratoire Passages (UMR-5319). Il s’intéresse plus particulièrement à la transition de la forme scolaire à l'ère du numérique, du collège à l’université.



Dans le milieu associatif pour la refondation de l’Ecole, il est administrateur à l'An@e (Association nationale des acteurs de l'école), éditrice du site http://www.educavox.fr



Comme directeur du service numérique, chargé de mission TICE puis conseiller numérique, il a participé à la vision stratégique et au pilotage politique et technique de son université, en matière de numérique éducatif.



