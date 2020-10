Jean-François CHARLOT

Mon métier :

Conseiller la DSI et les autres directions de l’entreprise, sur la stratégie numérique, les innovations et la transformation à mettre en œuvre. Mes compétences managériales sont à la fois hiérarchiques et transverses.



Mon champ d’action :

- Le management de projets : architecture métier, architecture des données et des applications

- L'innovation technologique : étudier l’adéquation des technologies stratégiques (IoT, Machine Learning, AI) et des plateformes numériques (Edge et Cloud) au Business model de l’entreprise

- La gouvernance du du système d’information : aligner la stratégie du SI avec la stratégie de l’entreprise, arbitrer entre les projets du portefeuille en fonctions des objectifs et des priorités

- Analyse fonctionnelle : analyser les processus métier, modéliser et urbaniser le SI.



Mes secteurs d’activité :

- L'aéronautique et défense,

- Le Manufacturing et la maintenance industrielle ;

- L'infrastructures ferroviaires et matériel roulant ;

- L'énergie électrique et l'électronique de puissance…



Mes compétences :

Management

Informatique

Logistique

Stratégie