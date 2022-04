Jean-Francois CHEVALLIER

Après des études en Suisse, Brésil, Italie et France; puis en vue de devenir expert-comptable (DECS), et des débuts en cabinet comptable sur Nice et en Corse, je ne me projetais pas en tant que "notable de province"



Aussi suis parti a l'étranger, ou très rapidement de chef comptable suis passé DAF; puis DG, dans de multiple pays d'Afrique, ainsi qu'en Asie Centrale et au Moyen-Orient. (cf CV )



Conseiller du Commerce Extérieur de la France en Azerbaïdjan

Administrateur a la FEC, Président de la Commission Nationale Des Télécoms, Vice-président de la chambre Franco Congolaise.

Consul honoraire de Belgique

Haut-Commissaire Adjoint, chargé du suivi Des projets près l'OIDE



Actuellement je suis a la recherche d'une opportunité, soit sur l'étranger soit sur la France

La soixantaine energique, il me reste 7 a 8 ans a travailler



Sociable, multiculturel et parlant plusieurs langues



Mes compétences :

Esprit de synthèse et d'observation

où je pourrais compter sur mon expérience

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet

Consul