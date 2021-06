Jean-François DE BLANQUET DE ROUVILLE

Jaccompagne depuis 18 ans entrepreneurs et dirigeants dentreprises.

A ceux qui souhaitent découvrir leur potentiel entrepreneurial, développer leur étoffe d'entrepreneurs ou accroître leur dynamique personnelle au service de leur business j'apporte mon expertise d'accompagnateur de dirigeants.

Convaincu de l'approche "Learning by doing" je privilégie sa mise en œuvre via la co-construction et de l'intelligence collective.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Accompagnement de porteurs de projets

Accompagnement de dirigeants

Dynamique Entrepreneuriale

Accompagnement à la Transmission d'Entreprise

Certifié MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

Développement personnel

Maÿeutique entrepreuneuriale