Jean-François DE LAVAREILLE

Indépendant, bosseur, créatif, j'aime les échanges et le partage.



Je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus se contenter de classique et d'égoïsme.



Nous travaillons de manière originale, spontanée, pétillante...



Nos objectifs sont avant tout de plaire à nos lecteurs et d'apporter un maximum de return à nos partenaires.



No Pain No Gain.



Mes compétences :

Audit

Commerciale

Créatif

Édition

Marketing

Organisation

Organisation d'évènements

Production

Promotion

Relations publiques

Spectacle

Web