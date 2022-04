Jean-François DEPERIERS

MULTI-SERVICES INFORMATIQUES TEL :06 23 00 10 57 - ANGERS MAINE ET LOIRE - FRANCE



Intervention à domicile ou à mon domicile sur Angers et sont agglomération. Domaine d'intervention : informatique, photographique, infographiste. Paiement accepté : espèce, chèque bancaire, virement, cesu avec une déclaration de votre par à l'urssaf et pole emploi OBLIGATOIRE.



Description



ASSISTANCE INFORMATIQUE



Je vous apporte une assistance pour votre ordinateur portable, mini portable ou ordinateur de bureau ainsi qu'au branchement de vos périphériques. (imprimante, scanner, appareil photo, téléphone, portable, box internet ...) Vous avez besoin d'une aide pour l'utilisation d'un logiciel contacter moi.



FORMATION INFORMATIQUE



Vous souhaitez acquérir plus d'autonomie dans l'utilisation de votre ordinateur connaitre les fonctions de certain logiciel je suis la pour vous apporter une formation sur mesure et individuel



Formation sur l'utilisation des différents système d'exploitation Windows (win 3.1 - win 3.11 - win 95 - win 98 - win xp - win 7 - win 8 - win 10 - windows server) et de logiciel bureautique, photo, graphisme, audio, vidéo. Info :dans certaine entreprise on utilise toujours un vieux Windows pour certain logiciel qui non pus être mis en jour pour les nouvelles version de Windows.



Formation sur l'utilisation de matériel informatique et périphérique tel que le branchement d 'une imprimante d'une webcam une box internet un téléphone un appareil photo ...



Formation sur la sécurité de votre environnement de l'utilisation de votre ordinateur et du respect de la vie privé sur internet.



Formation de base sur le jargon du langage d'informaticien comme chaque métier nous avons un langage propre qu'il n'est pas toujours facile de comprendre.



CONSEIL INFORMATIQUE



Vous hésitez sur l'achat d'un ordinateur ou changer de pièce informatique je suis la pour vous conseiller

il n est pas facile de se repérer dans la multitude de matériel informatique et les solutions possible offertes



DÉPANNAGE INFORMATIQUE



Votre ordinateur rame vous arriver pas à vous connecter sur internet

je suis la pour vous apporter la solution



Vous avez par mégarde effacer le contenus de votre disque dur, d'une carte mémoire dans certain cas il est possible le récupérer vos fichiers photos vidéo sans dépenser des centaines voir des millier d'euros.



ASSEMBLAGE INFORMATIQUE



Vous souhaitez avoir un ordinateur sur mesure je suis la pour vous l'assembler et le paramétrer selon vos exigences.



INSTALLATION INFORMATIQUE



Vous souhaitez installer un nouveau logiciel un nouveau matériel ou remettre en service un ancien matériel



REPRISE INFORMATIQUE



Vous avez du matériel informatique qui dort dans un coin au font d'un carton ,d'un grenier . Vous pouvez si vous le souhaitez m'en faire don au lieux qu'il parte à la décharge.





Mes compétences :

Maintenance

Informatique

Infographie

Service à la personne

Photographie

Formation

Linux

Oscilloscopes

OrCAD

Microsoft Windows